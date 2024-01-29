Туреччина

Італієць спробував вибачитись, але щось пішло явно не так.

Нападник турецької Адана Демірспор Маріо Балотеллі в черговий раз нагадав про себе, закинувши себе в скандальну історію.

У своєму Instagram 33-річний італієць опублікував сторіс, у якому порівняв президента США Джо Байдена та країни-терориста володимира путіна.

На відео від Балотеллі, "бункерний дід" під зливою віддає честь вбивцям і представляється як той, хто цінує життя своїх військових.

Пізніше колишній форвард збірної Італії видалив відео і спробував вибачитися, але в нього щось пішло не так.

"Це було не про політику, це було про повагу до людей, які загинули. Перестаньте плакати та зрозумійте суть", — написав Маріо.

У нинішньому сезоні Балоттелі провів лише п'ять матчів за турецький клуб, у яких забив три м'ячі.