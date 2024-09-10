Бразилия

Нідерландець продовжить кар'єру в Бразилії.

Корінтіанс оголосив про перехід нападника Мемфіса Депая.

30-річний форвард збірної Нідерландів підписав із клубом контракт до 31 грудня 2026 року.

Його останнім клубом був Атлетіко, який він залишив минулого літа вільним агентом. Також нападник відомий за виступами за Барселону, Ліон, Манчестер Юнайтед та ПСВ.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 31 матчі мадридців у всіх турнірах, відзначившись 9 голами та 2 асистами.