Україна

Угода розрахована до 30 червня 2025 року.

Олександрія у своїх соціальних мережах оголосила про підписання контракту з півзахисником Сан-Паулу Матеусом Амаралом.

Орендну угоду з 20-річним бразильцем розраховано до літа 2025 року.

Цього сезону Амарал провів 16 матчів за команду U-20, в яких забив два м'ячі та віддав один асист. Усього на його рахунку 29 ігор.

Після чотирьох турів Олександрія набрала максимальні 12 очок та лідирує у турнірній таблиці УПЛ.