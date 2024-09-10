Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", обирає ідеальний склад національної команди.

Збірна України продовжує виступи в Лізі націй-2024/25, де наступним суперником команди Сергія Реброва стане Чехія 10 вересня.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" виступають у групі B1, де їхніми опонентами є також Албанія та Грузія.

Ми традиційно пропонуємо вам пофантазувати та обрати майбутній стартовий склад і звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (ЛАСК).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).

Нападники: Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо Київ).

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Будемо відштовхуватися від того, що збірна України знову зіграє за традиційною схемою 4-3-3, проте в гібридному варіанті з перебудовою під час оборони в 5-3-2.

ВОРОТАР

Після Євро-2024 Андрій Лунін втратив місце в стартовому складі збірної України, а також не отримує ігрову практику в мадридському Реалі.

Георгій Бущан стабільно грає за Динамо і його ігрова форма на висоті. Теоретично, Ребров міг би довіритися голкіперу київської команди.

Однак найочевиднішим варіантом виглядає Анатолій Трубін, який гідно відіграв матч зі збірною Албанії, незважаючи на два пропущені голи.

Вибір Football.ua: Анатолій Трубін

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

На цю позицію претендують два футболісти: Юхим Конопля та Олександр Тимчик. Обидва гравці стабільно виступають за свої клуби в УПЛ та отримали ігровий час на Євро-2024.

З огляду на гол Коноплі у ворота Албанії, припустимо, що він збереже місце в стартовому складі на майбутню гру.

Вибір Football.ua: Юхим Конопля

ЦЕНТРАЛЬНІ ЗАХИСНИКИ

На цю позицію є одразу п'ять виконавців. На 99,99% місце у стартовому складі займе Ілля Забарний.

Футболіст Борнмута показує стабільні виступи, а також дуже впевнено провів поєдинок проти збірної Албанії.

У Дениса Попова і Максима Таловерова більше ігрової практики, ніж у Валерія Бондара і Миколи Матвієнка. До слова, з албанцями грав останній. Чи довіриться йому Ребров і цього разу?

Вибір Football.ua: Ілля Забарній та Денис Попов

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

На позицію лівого захисника претендує Віталій Миколенко. Є ще варіант з Олександром Зінченком, але малоймовірно, що Сергій Ребров скористається послугами гравця Арсеналу на цій позиції.

Тим більше, що у колишнього гравця Шахтаря менше ігрової практики, ніж у представника Евертона.

Вибір Football.ua: Віталій Миколенко

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

Досвід чи молодість? Ймовірно, відповідь очевидна. На позицію опорного півзахисника у Сергія Реброва є два варіанти: Володимир Бражко та Тарас Степаненко. Сергій Сидорчук не потрапив у заявку.

Найімовірніше, головний тренер тут залишить усе як є і знову довіриться представнику київського Динамо. Нагадаємо, що Володимир грав у стартовому складі проти збірної Албанії.

Вибір Football.ua: Володимир Бражко

ЦЕНТРАЛЬНІ ПІВЗАХИСНИКИ

У центрі поля у Сергія Реброва є п'ять варіантів: Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Георгій Судаков, Олександр Зінченко та Руслан Маліновський.

Проти збірної Албанії грала пара Судаков — Шапаренко. Припустимо, що наставник "синьо-жовтих" захоче здійснити зміну в складі і довіритися комусь іншому, наприклад, більш досвідченому.

Вибір Football.ua: Георгій Судаков і Руслан Маліновський

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Тут є два варіанти: співвідношення молодості та зрілості, а також ветеранський досвід. Йдеться про Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка.

У матчі проти збірної Албанії в стартовому складі вийшов Віктор Циганков. Ймовірно, Сергій Ребров випустить представника Жирони в основі і проти Чехії.

За традицією, варто очікувати появи Ярмоленка у другому таймі.

Вибір Football.ua: Віктор Циганков

ЛІВИЙ ВІНГЕР

На цій позиції у Реброва є два варіанти: Владислав Кабаєв і Михайло Мудрик, який відновився після травми і вже займався в загальній групі.

Чи готовий наставник кинути в бій Михайла відразу після пошкодження? Ймовірно, в основі вийде Кабаєв, а представник Челсі посилить гру в другому таймі.

Вибір Football.ua: Владислав Кабаєв

ФОРВАРД

На вересневому зборі у Реброва є два варіанти: Роман Яремчук і Владислав Ванат. На жаль, Артем Довбик зазнав травми в розташуванні Роми і пропускає ігри за національну команду.

У поєдинку проти Албанії в стартовому складі від першої до останньої хвилини грав Яремчук, а Ванат вийшов на заміну. Відверто кажучи, представник Олімпіакоса провів не найкращий поєдинок, тож, наставник може вирішити провести зміни в лінії атаки. Але чи наважиться?

Вибір Football.ua: Роман Яремчук

КОМАНДА НА МАТЧ ІЗ ЧЕХІЄЮ ВІД FOOTBALL.UA

Саме таким вийшов наш склад на майбутній матч проти збірної Чехії. Сподіваємося, що "синьо-жовті" реабілітуються за поразку проти албанців!

Дізнаємося рішення Сергія Реброва та його тренерського штабу вже зовсім скоро... Бажаємо нашим хлопцям успіхів та удачі!