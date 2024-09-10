Ліга націй

Незважаючи на гостьовий статус, українці зіграють у домашньому комплекті форми.

Сьогодні, 10 вересня, збірна України проведе свій другий матч у новому розіграші Ліги націй, у якому суперником буде Чехія. Поєдинок пройде у Празі на стадіоні Eden Arena.

У день гри тренерський штаб Сергія Реброва традиційно визначився із заявкою на майбутній матч.

А також "синьо-жовті" визначились із комплектом форми, в якому зіграє наша команда — це буде домашній комплект у жовтому кольорі, а воротарський светр буде зеленим.

Чехія — Україна: Анонс і прогноз на матч Ліги націй

Чехи зіграють у червоних кольорах, як і наш попередній опонент — Албанія, якій українці поступилися (1:2).

Нагадаємо, матч Чехія – Україна розпочнеться о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.