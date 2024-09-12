Костариканець був запропонований Греміо.
Кейлор Навас, Getty Images
12 вересня 2024, 17:21
Колишній воротар ПСЖ та збірної Коста-Ріки Кейлор Навас може продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Бразилії. Про це повідомляє CNN.
За інформацією джерела, послуги досвідченого 37-річного костаріканця було запропоновано Греміо.
Наразі сторони обговорюють можливу угоду, а сам Навас перебуває у статусі вільного агента.
Минулого літа Навас залишив ПСЖ і був близьким до переходу у Монцу, але в останній момент трансфер зірвався.
Минулого сезону Кейлор провів лише шість матчів, з яких два на нуль при семи пропущених м'ячах.
Після 23 ігор Греміо набрав 27 очок і посідає лише 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.