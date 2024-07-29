Італія

Костариканець приєднається до італійської команди.

Воротар ПСЖ Кейлор Навас стане гравцем Монци, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, 37-річний голкіпер приєднається до італійського клубу на правах вільного агента. Цього тижня він пройде медичне обстеження в новій команді.

Таким чином, Монца відмовилась від трансферу П'єрлуїджі Голліні на користь Наваса.

Минулого сезону Навас провів шість поєдинків у складі ПСЖ, з яких два на нуль при семи пропущених м'ячах.

Раніше стало відомо, що Кейлор Навас завершив кар'єру у збірній Коста-Ріки.