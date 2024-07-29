Костариканець приєднається до італійської команди.
НАВАС, GETTY IMAGES
29 липня 2024, 15:53
Воротар ПСЖ Кейлор Навас стане гравцем Монци, повідомляє Фабріціо Романо.
За даними джерела, 37-річний голкіпер приєднається до італійського клубу на правах вільного агента. Цього тижня він пройде медичне обстеження в новій команді.
Таким чином, Монца відмовилась від трансферу П'єрлуїджі Голліні на користь Наваса.
Минулого сезону Навас провів шість поєдинків у складі ПСЖ, з яких два на нуль при семи пропущених м'ячах.
Раніше стало відомо, що Кейлор Навас завершив кар'єру у збірній Коста-Ріки.