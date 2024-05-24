Франція

Навас дебютував у складі національної команди у жовтні 2008 року.

Воротар ПСЖ Кейлор Навас оголосив про завершення міжнародної кар'єри у складі збірної Коста-Ріки.

"Етап мого життя в збірній добіг кінця. Мої партнери по команді — більше, ніж колеги, вони стали для мене сім'єю. Хочу від щирого серця подякувати вам за всі спільні спогади. Разом ми творили історію, борючись з кращими гравцями і піднімаючи ім'я Коста-Ріки на найвищий рівень. Без вас нічого з цього не було б можливим.

Я рухаюся вперед із серцем, сповненим подяки, і очима, спрямованими в майбутнє, завжди несучи Коста-Ріку з собою, маленьку країну з великим серцем", — сказав Навас у соціальних мережах.

Навас дебютував у складі збірної у жовтні 2008 року. У її складі Кейлор провів 114 матчів, з яких 42 на нуль за 127 пропущених м'ячів.

Нинішнього сезону Навас провів шість поєдинків у складі ПСЖ, з яких два на нуль при семи пропущених м'ячах.