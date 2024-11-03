Нежданий (?) дзвінок від бразильця.
Неймар, Getty Images
03 листопада 2024, 19:24
Нападник Аль-Хіляля Неймар своїм дзвінком перервав післяматчеву прес-конференцію бразильського Сантоса, який після перемоги над Віла-Новою (3:0) став дуже близьким до повернення в елітний бразильський дивізіон.
Неймар зателефонував по відеозв'язку у футболці Сантоса і подякував усім причетним до швидкого повернення клубу в Серію А.
"Ми повернулися туди, де завжди повинні бути", — написав Неймар у соцмережах.
Зазначимо, що Неймар є вихованцем Сантоса, останнім часом ЗМІ регулярно з'являються чутки про те, що бразильський нападник уже незабаром повернеться до рідного клубу.