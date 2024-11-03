Бразилия

Нежданий (?) дзвінок від бразильця.

Нападник Аль-Хіляля Неймар своїм дзвінком перервав післяматчеву прес-конференцію бразильського Сантоса, який після перемоги над Віла-Новою (3:0) став дуже близьким до повернення в елітний бразильський дивізіон.

Неймар зателефонував по відеозв'язку у футболці Сантоса і подякував усім причетним до швидкого повернення клубу в Серію А.

"Ми повернулися туди, де завжди повинні бути", — написав Неймар у соцмережах.

Зазначимо, що Неймар є вихованцем Сантоса, останнім часом ЗМІ регулярно з'являються чутки про те, що бразильський нападник уже незабаром повернеться до рідного клубу.