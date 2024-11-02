Зірковий бразилець може повернутися до рідного клубу.
Неймар, Getty Images
02 листопада 2024, 15:25
Віцепрезидент ради директорів Сантоса Освальдо Ніко зробив сенсаційну заяву щодо майбутнього вінгера саудівського Аль-Хіляля Неймара, заявивши про те, що 32-річний бразилець влітку повернеться до свого рідного клубу.
"Неймар повернеться в Сантос наступного літа. Ми з ним ведемо прямі переговори. Він стане гравцем Сантоса", — заявив Освальдо Ніко в коментарі для Programa Pânico.
У цьому сезоні Неймар провів за Аль-Хіляль всього 13 хвилин в одному матчі через серйозну травму.
Раніше головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно спростував чутки щодо можливого підписання зіркового бразильця до його команди.