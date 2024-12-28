Бразилия

Переїжджати за межі країни для продовження кар’єри буде непотрібно.

Бразильський центральний захисник Давід Луїс провів яскраву європейську частину кар’єри в складах лісабонської Бенфіки, лондонських Челсі та Арсеналу та французького Парі Сен-Жермен, після чого поїхав назад на батьківщину догравати свої останні роки у професійному футболі.

Тим не менш, контракт на 3,5 роки із місцевим Фламенгу 37-річний виконавець відпрацював повністю, після чого вже з першого дня 2025 року отримає статус вільного агента.

Та чи надовго? Судячи з останніх новин, Корінтіанс та Форталеза прагнутимуть зробити все від себе залежне, аби Луїс не довго перебував у відпустці.

У минулому сезоні бразилець провів 36 матчів, забивши три голи.