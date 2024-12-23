Футболіст отримає статус вільного агента.
Давід Луїс, Getty Images
23 грудня 2024, 14:08
Бразильський захисник та ексгравець Челсі і Арсеналу Давід Луїс не продовжить свою кар'єру у Фламенгу. Клуб не буде продовжувати контракт з 37-річним гравцем збірної Бразилії.
"Клуб Фламенгу вирішив не продовжувати контракт з центральним захисником Давидом Луїсом, про що було оголошено в неділю.
Ми хотіли б висловити нашу щиру подяку гравцеві за його відданість, професіоналізм і титули, які він здобув разом з командою "Манто Саградо". Бажаємо йому успіхів у новій кар'єрі. Дякуємо, Давід Луїс, ти є частиною історії Менгао", — йдеться у заяві Фламенгу.
Нагадаємо, що Давід Луїс виступає за Фламенго з вересня 2021 року.