Понад пів року перебував поза грою.
Седрік Суареш, Getty Images
29 січня 2025, 13:25
Португальський фланговий захисник Седрік Суареш залишив лондонський Арсенал наприкінці сезону-2023/24, провівши за клуб загалом 64 матчі, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.
Після цього в професійній кар’єрі 33-річного виконавця настала тривала перерва від офіційних поєдинків, оскільки він так і не зміг домовитись із жодним клубом щодо продовження виступів.
Однак цього трансферного вікна Седрік повертається до роботи, і його агенти вже досягли домовленості щодо приєднання гравця до бразильського Сан-Паулу.
Варто зазначити, що це буде перший "неєвропейський" досвід вихованця академії лісабонського Спортінга, який також устиг пограти за Саутгемптон, міланський Інтер та лондонський Фулгем.