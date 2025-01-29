Бразилия

Понад пів року перебував поза грою.

Португальський фланговий захисник Седрік Суареш залишив лондонський Арсенал наприкінці сезону-2023/24, провівши за клуб загалом 64 матчі, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.

Після цього в професійній кар’єрі 33-річного виконавця настала тривала перерва від офіційних поєдинків, оскільки він так і не зміг домовитись із жодним клубом щодо продовження виступів.

Однак цього трансферного вікна Седрік повертається до роботи, і його агенти вже досягли домовленості щодо приєднання гравця до бразильського Сан-Паулу.

Варто зазначити, що це буде перший "неєвропейський" досвід вихованця академії лісабонського Спортінга, який також устиг пограти за Саутгемптон, міланський Інтер та лондонський Фулгем.