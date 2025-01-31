Бразилия

Бразилець повертається до рідного клубу.

Нападник Неймар прокоментував про своє повернення до Сантоса.

"Минуло майже 12 років відколи я покинув цей клуб, але мої почуття до нього ніколи не змінювалися.

Я чудово провів неймовірний час в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія зустріла мене нереально, я був тут дуже щасливий. Але в мене була дуже серйозна травма, яка завадила мені відплатити за цю прихильність на полі, як мені хотілося б.

Я вболіватиму за збірну на чемпіонаті світу 2034 року, саудівці заслуговують на це, але мені потрібно знову грати. Тільки такий клуб, як Сантос, може подарувати мені любов, яку я потребую", – сказав Неймар.

Раніше повідомлялося, що контракт Неймара з Сантосом матиме короткостроковий характер — на шість місяців без опції продовження, оскільки зірковий нападник сподівається повернутися влітку до Європи.