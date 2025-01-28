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Бразилець робить все задля повернення у рідний клуб.

Колишній вінгер Аль-Хіляля Неймар відмовився від солідної суми після розірвання контракту із саудитами.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, вінгер вирішив не вимагати в саудівського клубу 40 млн євро, які мав отримати як залишок по зарплаті.

Ймовірно, Неймар повернеться в Сантос. Раніше повідомлялося, що Сантос планує оголосити про перехід Неймара до кінця січня.

Зазначимо, що Неймар є вихованцем Сантоса. За першу команду "риб" він зіграв 225 матчів, в яких забив 136 голів та віддав 64 результативні передачі.