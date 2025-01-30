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Зірковий бразилець особисто підтвердив, що вирушає до рідної команди, яку він залишив влітку 2013 року.

Іменитий нападник Неймар Джуніор, який напередодні залишив саудівський Аль-Хіляль на правах вільного агента після розторгнення контракту за обопільною згодою сторін, оголосив про своє повернення до Сантоса.

Як і повідомлялося раніше, 32-річний зірковий бразилець вирушає до рідного клубу, за який він виступав до літа 2013 року перед тим, як здійснити свій гучний перехід до каталонської Барселони.

Неймар у соцмережах опублікував відео, присвячене своєму поверненню на Батьківщину до Сантоса.

Раніше повідомлялося, що контракт Неймара з Сантосом матиме короткостроковий характер — на шість місяців без опції продовження, оскільки зірковий нападник сподівається повернутися влітку до Європи.