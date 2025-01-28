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Бразилець має намір повернутися до Європи.

Колишній нападник збірної Бразилії та Аль-Хіляля Неймар незабаром стане гравцем Сантоса. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 32-річний бразилець підпише короткостроковий контракт з бразильським клубом, який буде розрахований на шість місяців без опції продовження.

Також зазначається, що наступного сезону Неймар планує виступати в європейському клубі.

Раніше повідомлялося, що Неймар залишив Аль-Хіляль, відмовившись від 40 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту.

У нинішньому сезоні Неймар провів лише два матчі.