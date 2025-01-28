Бразилець має намір повернутися до Європи.
Неймар, Getty Images
28 січня 2025, 16:59
Колишній нападник збірної Бразилії та Аль-Хіляля Неймар незабаром стане гравцем Сантоса. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 32-річний бразилець підпише короткостроковий контракт з бразильським клубом, який буде розрахований на шість місяців без опції продовження.
Також зазначається, що наступного сезону Неймар планує виступати в європейському клубі.
Раніше повідомлялося, що Неймар залишив Аль-Хіляль, відмовившись від 40 мільйонів євро за дострокове розірвання контракту.
У нинішньому сезоні Неймар провів лише два матчі.