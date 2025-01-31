Бразилия

Родріго Гоес радий переходу Неймара в Сантос.

Форвард мадридського Реала Родріго Гоес прокоментував повернення Неймара в Сантос.

"Я все ще не можу в це повірити, це правда? Це особливий день для вболівальників Сантоса.

Якби я міг злітати до Бразилії на презентацію та повернутися, то зробив би це. Був би час...

Я бажаю йому усіляких успіхів. Усі знають, що він мій кумир", – сказав Родріго.

Раніше повідомлялося, що контракт Неймара з Сантосом матиме короткостроковий характер — на шість місяців без опції продовження, оскільки зірковий нападник сподівається повернутися влітку до Європи.