Легендарний бразилець повісив бутси на цвях.
Марсело, Олімпіакос
06 лютого 2025, 13:47
Бразильський захисник Марсело у соцмережі Х оголосив про завершення кар'єри футболіста. Відзнято ролик, в якому бразилець згадує свої трофеї та перемоги під час кар'єри.
36-річний Марсело шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, перемагав у Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА та Кубку Іспанії.
Також Марсело виграв Рекопу Південної Америки у складі Флуміненсе у 2024 році.
З 2006 по 2018 рік захисник зіграв 58 матчів за "Пентакампеоне" та забив шість м'ячів.