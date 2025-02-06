Бразилия

Легендарний бразилець повісив бутси на цвях.

Бразильський захисник Марсело у соцмережі Х оголосив про завершення кар'єри футболіста. Відзнято ролик, в якому бразилець згадує свої трофеї та перемоги під час кар'єри.

36-річний Марсело шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, перемагав у Суперкубку Іспанії, Суперкубку УЄФА та Кубку Іспанії.

Також Марсело виграв Рекопу Південної Америки у складі Флуміненсе у 2024 році.

З 2006 по 2018 рік захисник зіграв 58 матчів за "Пентакампеоне" та забив шість м'ячів.