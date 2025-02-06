Бразилець знову гратиме за лондонську команду.
Вілліан, Фулгем
06 лютого 2025, 12:57
Ексгравець Шахтаря Вілліан повернувся у Фулгем, повідомляє пресслужба "дачників".
Бразилець підписав короткостроковий контракт, який діятиме до кінця сезону. Вілліан, як і раніше, гратиме за лондонців під номером 22.
Наприкінці 2024 року Вілліан залишив Олімпіакос. У ході поточної кампанії Вілліан взяв участь в 11 матчах у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.
Нагадаємо, Фулгем підписав вихованця Манчестер Сіті.