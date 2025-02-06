Англія

Француз дорікнув норвежцю щодо гри на вістрі атаки.

Колишній нападник Арсеналу Тьєррі Анрі розчарований грою Ерлінга Голанда в матчі АПЛ з "канонірами".

"Я б не зміг змиритися із браком дотиків, щось би сталося. Я б пішов по м'яч, віддав би пас, зробив щось. Ти не використовуєш навіть свою найсильнішу сторону – швидкість? Ти не відкриваєшся в зони за спинами захисників? Ось нещодавно тут грав Александер Ісак – цілий матч створював проблеми Габріелю своїми ривками.

Що з цим сталося? Опустися, розвернися і рвися вперед. Я не розумію, чому "дев'ятки" більше цього не роблять. Ми не можемо вимагати від нього того, чого він не вміє, але ж це він має робити добре. А він не зробив", — сказав Анрі.

Нагадаємо, Голанд став найбільш високооплачуваним футболістом в історії англійської Прем'єр-ліги.