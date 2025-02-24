Розкішний матч зірки світового футболу.
Неймар, Getty Images
24 лютого 2025, 09:32
Сантос напередодні здобув перемогу у гостьовому матчі дванадцятого туру бразильської Паулісти проти аутсайдера Інтернасьйонал Лімейра (3:0).
Усі три м’ячі в цій зустрічі відбулись до завершення середини першого тайму, і в усіх них узяв участь зірковий нападник гостей Неймар.
Колишній гравець каталонської Барселони та французького Парі Сен-Жермен двічі асистував на колишнього форварда португальського Порту Тікінью Суареша, а на 27 хвилині став автором справжнього шедевру, закрутивши м’яч у ворота з кутового.
Як наслідок, Сантос здобув третю поспіль перемогу в цьому змаганні, тоді як у перших трьох матчах після повернення та початку виступів Неймара жодного разу не перемагав.
Нині команда перебуває на шостій сходинці загальної таблиці з відставанням у дев’ять очок від лідера, Корінтіанса, та очолює окрему групу B у складі Брагантіну, Гуарані та Португези, звідки має потрапити до чвертьфіналу плей-оф.