Бразилия

Розкішний матч зірки світового футболу.

Сантос напередодні здобув перемогу у гостьовому матчі дванадцятого туру бразильської Паулісти проти аутсайдера Інтернасьйонал Лімейра (3:0).

Усі три м’ячі в цій зустрічі відбулись до завершення середини першого тайму, і в усіх них узяв участь зірковий нападник гостей Неймар.

Колишній гравець каталонської Барселони та французького Парі Сен-Жермен двічі асистував на колишнього форварда португальського Порту Тікінью Суареша, а на 27 хвилині став автором справжнього шедевру, закрутивши м’яч у ворота з кутового.

Як наслідок, Сантос здобув третю поспіль перемогу в цьому змаганні, тоді як у перших трьох матчах після повернення та початку виступів Неймара жодного разу не перемагав.

Нині команда перебуває на шостій сходинці загальної таблиці з відставанням у дев’ять очок від лідера, Корінтіанса, та очолює окрему групу B у складі Брагантіну, Гуарані та Португези, звідки має потрапити до чвертьфіналу плей-оф.