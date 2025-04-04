Бразилия

Бразильський клуб знайшов нового тренера.

Флуміненсе офіційно призначив Ренато Гаушо головним тренером команди. Це його сьомий прихід на посаду наставника цього клубу. Контракт підписано до кінця 2025 року.

Ренато Гаушо вже має значний досвід роботи з Флуміненсе, очолюючи команду в періоди 1996 року (як граючий тренер), 2002–2003, 2003, 2007–2008, 2009 та 2014 років. Найбільшим його досягненням з клубом стала перемога в Кубку Бразилії у 2007 році. ​

Перед поверненням до Флуміненсе Гаушо залишався без роботи після завершення контракту з Греміо у грудні 2024 року.

Очікується, що його дебют відбудеться вже в неділю, 6 квітня 2025 року, в матчі проти Брагантіно в рамках другого туру чемпіонату Бразилії.