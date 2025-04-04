Бразильський клуб знайшов нового тренера.
Ренато Гаушо, Флуміненсе
04 квітня 2025, 10:57
Флуміненсе офіційно призначив Ренато Гаушо головним тренером команди. Це його сьомий прихід на посаду наставника цього клубу. Контракт підписано до кінця 2025 року.
Ренато Гаушо вже має значний досвід роботи з Флуміненсе, очолюючи команду в періоди 1996 року (як граючий тренер), 2002–2003, 2003, 2007–2008, 2009 та 2014 років. Найбільшим його досягненням з клубом стала перемога в Кубку Бразилії у 2007 році.
Перед поверненням до Флуміненсе Гаушо залишався без роботи після завершення контракту з Греміо у грудні 2024 року.
Очікується, що його дебют відбудеться вже в неділю, 6 квітня 2025 року, в матчі проти Брагантіно в рамках другого туру чемпіонату Бразилії.