Флуміненсе на своєму офіційному сайті оголосив відхід колишнього захисника мадридського Реала Марсело.

Нагадаємо, раніше головний тренер Флуміненсе Мано Менезес не випустив на поле 36-річного бразильця через конфлікт на бічній лінії під час матчу 32 туру бразильської Серії А проти Греміо (2:2).

Марсело збирався вийти на заміну в кінці матчу, однак щось сказав Менезесу, після чого тренер відправив його назад на лаву запасних.

🚨Mano Menezes was ready to sub in Marcelo, but then sent him back to the bench.



Many reports out right now, but the most common rumour is that Marcelo told Mano not to speak to him anymore and to not touch him, after proving him final instructions.



pic.twitter.com/YYDLjSVubb