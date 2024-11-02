Конфлікт відбувся під час матчу проти Греміо.
Марсело, Getty Images
02 листопада 2024, 20:53
Флуміненсе на своєму офіційному сайті оголосив відхід колишнього захисника мадридського Реала Марсело.
Нагадаємо, раніше головний тренер Флуміненсе Мано Менезес не випустив на поле 36-річного бразильця через конфлікт на бічній лінії під час матчу 32 туру бразильської Серії А проти Греміо (2:2).
Марсело збирався вийти на заміну в кінці матчу, однак щось сказав Менезесу, після чого тренер відправив його назад на лаву запасних.
Після цього інциденту було вирішено розірвати контракт за взаємною згодою сторін.
При цьому наголошується, що дружні стосунки між бразильським клубом та Марсело збережуться.
У нинішньому сезоні Марсело провів 36 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.