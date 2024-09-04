Церемонія перейменування арени відбудеться у четвер, 5 вересня.
Марсело, Getty Images
04 вересня 2024, 21:22
Флуміненсе змінить назву свого домашнього стадіону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За інформацією джерела, нова назва буде на честь колишнього захисника мадридського Реалу, збірної Бразилії та свого вихованця Марсело.
Арена називатиметься "Стадіон Марсело Вієйри". Церемонія перейменування відбудеться у четвер, 5 вересня.
Марсело виховувався в академії бразильського клубу до січня 2007 року, після чого перебрався до Реалу, де провів 15 років кар'єри. Потім був вояж до Олімпіакоса на сезон та повернення у Флуміненсе.
Загалом Марсело завоював із "вершковими" 25 трофеїв. На його рахунку 546 матчів, 38 голів та 103 асисти.
У нинішньому сезоні Марсело провів 31 матч, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.