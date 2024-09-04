Бразилия

Церемонія перейменування арени відбудеться у четвер, 5 вересня.

Флуміненсе змінить назву свого домашнього стадіону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За інформацією джерела, нова назва буде на честь колишнього захисника мадридського Реалу, збірної Бразилії та свого вихованця Марсело.

Арена називатиметься "Стадіон Марсело Вієйри". Церемонія перейменування відбудеться у четвер, 5 вересня.

Марсело виховувався в академії бразильського клубу до січня 2007 року, після чого перебрався до Реалу, де провів 15 років кар'єри. Потім був вояж до Олімпіакоса на сезон та повернення у Флуміненсе.

Загалом Марсело завоював із "вершковими" 25 трофеїв. На його рахунку 546 матчів, 38 голів та 103 асисти.

У нинішньому сезоні Марсело провів 31 матч, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.