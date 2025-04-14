Бразилия

Нападник відіграв один тайм поєдинку з Флуміненсе в Серії А.

Лівий вінгер Неймар уперше з травня 2013 року провів матч у бразильській Серії А.

Гравець Сантоса з'явився на полі по перерві виїзного поєдинку з Флуміненсе в третьому турі чемпіонату Бразилії-2025. На 60-й хвилині він отримав жовту картку, а "чорно-білі" втратили нічию через пропущений гол у компенсований час.

Флуміненсе — Сантос 1:0

Гол: С. Шав'єр, 90+6

Для Неймара це був перший із 26-го травня 2013-го матч бразильської Серії А. Влітку того року він приєднався до Барселони за 88 млн євро.

Взимку 2025-го 33-річний бразилець повернувся до рідного для себе Сантоса, також встигнувши пограти за ПСЖ і Аль-Хіляль. На його рахунку три гола й три асисти в семи матчах чемпіонату штату Сан-Паулу, черговий розіграш якого проходив у січні-березні.

У Серії А "чорно-білі" йдуть 18-ми (із 20-ти), маючи всього один заліковий бал. Наступного четверга вони прийматимуть Атлетіко Мінейро.