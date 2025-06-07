Молодий керманич не ризикнув цього літа піти у вільне плавання.
Давіде Анчелотті, Getty Images
07 червня 2025, 08:45
Італійський фахівець Давіде Анчелотті, син головного тренера збірної Бразилії Карло Анечелотті, доволі швидко свого часу завершив професійну кар’єру футболіста та обрав інший шлях у футболі.
Наразі вже 35-річний керманич устиг попрацювати у французькому Парі Сен-Жермен, мюнхенській Баварії, італійському Наполі, англійському Евертоні та мадридському Реалі.
Перебування Анчелотті-молодшого в цих клубах об’єднує фігура його батька — Давіде працював або тренером із фізичної підготовки, або асистентом головного тренера, однак завжди входив до складу тренерського штабу саме на чолі з Карло Анчелотті.
Цього літа міг статись поворотний момент у кар’єрі керманича-початківця — його пов’язували з тренерською роботою як не на чолі Евертона, так у швейцарському Базелі на найвищій керівній посаді.
Проте Давіде зрештою обрав знайомий для нього варіант та напередодні офіційно приєднався до тренерського штабу збірної Бразилії на чолі з його батьком.
Карло Анчелотті тим часом дебютував у новому колективі з нічиєї проти Еквадору (0:0), а наступну гру проведе в Сан-Паулу проти Парагваю 11 червня, о 3:45.