Бразилия

Молодий керманич не ризикнув цього літа піти у вільне плавання.

Італійський фахівець Давіде Анчелотті, син головного тренера збірної Бразилії Карло Анечелотті, доволі швидко свого часу завершив професійну кар’єру футболіста та обрав інший шлях у футболі.

Наразі вже 35-річний керманич устиг попрацювати у французькому Парі Сен-Жермен, мюнхенській Баварії, італійському Наполі, англійському Евертоні та мадридському Реалі.

Перебування Анчелотті-молодшого в цих клубах об’єднує фігура його батька — Давіде працював або тренером із фізичної підготовки, або асистентом головного тренера, однак завжди входив до складу тренерського штабу саме на чолі з Карло Анчелотті.

Цього літа міг статись поворотний момент у кар’єрі керманича-початківця — його пов’язували з тренерською роботою як не на чолі Евертона, так у швейцарському Базелі на найвищій керівній посаді.

Проте Давіде зрештою обрав знайомий для нього варіант та напередодні офіційно приєднався до тренерського штабу збірної Бразилії на чолі з його батьком.

Карло Анчелотті тим часом дебютував у новому колективі з нічиєї проти Еквадору (0:0), а наступну гру проведе в Сан-Паулу проти Парагваю 11 червня, о 3:45.