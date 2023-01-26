Раніше його батько тренував ліверпульський клуб.
Давіде та Карло Анчелотті, Getty images
26 січня 2023, 19:30
Син Карло Анчелотті Давіде може стати головним тренером Евертона. Про це повідомляє журналіст Самі Мокбель.
За інформацією джерела, власники ліверпульського клубу готове поспілкуватись з Давіде Анчелотті та представниками Реала, де він працює асистентом свого батька. Варіант з Давіде можливий, якщо не вдасться домовитися з Марсело Б’єлсою.
Нагадаємо, Карло Анчелотті очолював Евертон з грудня 2019 року до червня 2021 року.