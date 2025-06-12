Бразилия

Форвард вагається щодо довгострокового контракту, але не виключає повернення до Європи.

Сантос веде активні переговори з Неймаром щодо продовження співпраці. За інформацією Globo Esporte, сторони вже узгодили умови чинної угоди до червня 2025 року, однак клуб наполягає на продовженні контракту щонайменше до кінця 2026 року.

Поки що команда гравця не квапиться з рішенням. Оточення бразильця вважає, що немає сенсу поспішати, адже чинний контракт діє до 30 червня цього року. До того ж Неймар не виключає можливості повернення до європейського футболу, якщо з’явиться приваблива пропозиція, хоча на цей час цей сценарій виглядає малоймовірним.

Попри невизначеність, футболіст дав слово керівництву Сантоса, що не вестиме перемовини з іншими бразильськими клубами, зберігаючи відданість рідній команді.

У нинішньому сезоні Неймар взяв участь у 14 матчах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Після 11 турів Сантос набрав вісім очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.