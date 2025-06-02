Бразилия

Форвард після травми не може набрати кондиції.

Бразильський Сантос напередодні в рамках одинадцятого туру Серії A на власному полі поступився Ботафогу (0:1).

Першим ключовим моментом у цій зустрічі стало вилучення для нападника господарів поля Неймара за друге попередження на 76 хвилині.

Примітно, що форвард отримав другу жовту за спробу добити м’яч у порожні ворота суперників рукою.

Neymar already had a yellow card, scored the goal with his hand and ended up being sent off pic.twitter.com/17REe2qVSM — Goals ⚽ (@Goals360hub) June 2, 2025

А вже після цього півзахисник гостей Артур на 87 хвилині оформив переможний для Ботафогу м’яч.

Нагадаємо, що це був перший матч Неймара в стартовому складі після важкої травми підколінного сухожилля, тоді як сумарно за тайм у іграх проти КРБ та Віторії до цього він не відзначався протокольними діями.

Сантос тим часом іде в зоні вильоту на третьому з кінця місці в турнірній таблиці.