Форвард після травми не може набрати кондиції.
Неймар, Getty Images
02 червня 2025, 13:59
Бразильський Сантос напередодні в рамках одинадцятого туру Серії A на власному полі поступився Ботафогу (0:1).
Першим ключовим моментом у цій зустрічі стало вилучення для нападника господарів поля Неймара за друге попередження на 76 хвилині.
Примітно, що форвард отримав другу жовту за спробу добити м’яч у порожні ворота суперників рукою.
А вже після цього півзахисник гостей Артур на 87 хвилині оформив переможний для Ботафогу м’яч.
Нагадаємо, що це був перший матч Неймара в стартовому складі після важкої травми підколінного сухожилля, тоді як сумарно за тайм у іграх проти КРБ та Віторії до цього він не відзначався протокольними діями.
Сантос тим часом іде в зоні вильоту на третьому з кінця місці в турнірній таблиці.