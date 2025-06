Бразильський Сантос напередодні в рамках одинадцятого туру Серії A на власному полі поступився Ботафогу (0:1).

Першим ключовим моментом у цій зустрічі стало вилучення для нападника господарів поля Неймара за друге попередження на 76 хвилині.

Примітно, що форвард отримав другу жовту за спробу добити м’яч у порожні ворота суперників рукою.

Neymar already had a yellow card, scored the goal with his hand and ended up being sent off pic.twitter.com/17REe2qVSM