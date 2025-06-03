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Мексиканський клуб розглядає можливість залучити зіркового форварда без довгострокового контракту.

Зірковий нападник Сантоса Неймар може опинитися в мексиканському клубі Пачука. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво Пачуки зацікавлене у підписанні 33-річного бразильця спеціально для участі у Клубному чемпіонаті світу-2025, що стартує 15 червня в США. Згідно з регламентом турніру, клуби можуть тимчасово підсилюватися, не укладаючи довгострокові або повноцінні контракти.

Офіційні переговори з Неймаром поки що не підтверджені, однак сам факт інтересу вже викликав значний резонанс. Наразі футболіст виступає за Сантос, до якого приєднався взимку як вільний агент після розірвання угоди з Аль-Хілалем. Його чинний контракт із бразильським клубом дійсний до кінця червня.

Пачука стала чемпіоном Ліги чемпіонів КОНКАКАФ 2023 року, що дало їй право на участь у КЧС. Запрошення такого зіркового гравця, як Неймар, може суттєво посилити команду в боротьбі з європейськими та південноамериканськими грандами.