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33-річний бразилець вибув на невизначений термін через проблеми зі здоров'ям.

Нападник Сантоса та збірної Бразилії Неймар вибув на невизначений термін через зараження коронавірусом.

"З початком вірусної інфекції в четвер Неймар після огляду медичним департаментом клубу Сантос пройшов лабораторні обстеження, які підтвердили зараження COVID-19.

Гравець вже був усунений від діяльності з того самого четверга, коли з'явилися симптоми, і зараз він знаходиться вдома, відпочиває і проходить симптоматичне лікування за призначенням лікаря", — цитує заяву Сантоса Globo.

У нинішньому сезоні Неймар взяв участь у 14 матчах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Після 11 турів Сантос набрав вісім очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бразилії.