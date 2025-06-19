Намагатиметься покращити результати першої каденції.
Ернан Креспо, Getty Images
19 червня 2025, 07:45
Колишній аргентинський нападник Ернан Креспо завершив ігрову частину професійної кар’єри взимку 2012 року, і зараз уже має за плечима понад десятирічний досвід роботи головним тренером.
49-річний фахівець напередодні отримав новий виклик на цьому шляху — після майже дев’яти місяців відпочинку від попереднього досвіду роботи в емірському Аль-Айні, він отримав пропозицію очолити бразильський Сан-Паулу.
Не вперше до нього звертається "трикольоровий" колектив, бо в 2021 році Креспо провів сезон на чолі цього клубу, після чого в нього був виклик ще й у катарському Ад-Духаїлі.
Контракт підписано до завершення 2026 року.
Нагадаємо, що за часи першої каденції Креспо з Сан-Паулу став чемпіоном Ліги Пауліста.