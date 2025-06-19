Бразилия

Намагатиметься покращити результати першої каденції.

Колишній аргентинський нападник Ернан Креспо завершив ігрову частину професійної кар’єри взимку 2012 року, і зараз уже має за плечима понад десятирічний досвід роботи головним тренером.

49-річний фахівець напередодні отримав новий виклик на цьому шляху — після майже дев’яти місяців відпочинку від попереднього досвіду роботи в емірському Аль-Айні, він отримав пропозицію очолити бразильський Сан-Паулу.

Не вперше до нього звертається "трикольоровий" колектив, бо в 2021 році Креспо провів сезон на чолі цього клубу, після чого в нього був виклик ще й у катарському Ад-Духаїлі.

Контракт підписано до завершення 2026 року.

Нагадаємо, що за часи першої каденції Креспо з Сан-Паулу став чемпіоном Ліги Пауліста.