Бразилия

Бразилець пояснив, чому вирішив продовжити контракт із бразильським клубом.

Нападник Сантоса Неймар прокоментував підписання нового контракту із бразильським клубом, який розрахований до кінця 2025 року.

"Прийняв рішення і пішов за своїм серцем. Сантос — це не просто моя команда, це мій дім, моє коріння, моя історія і моє життя.

Тут я був хлопчиком, який став чоловіком, і тут мене по-справжньому люблять. Тут я можу бути собою, по-справжньому щасливим. І саме тут я хочу здійснити мрії, які ще залишились у моїй кар'єрі. І ніщо мене не зупинить.

Я йду, я повертаюся, і я залишаюся. Там, де все почалося і де ніколи не закінчиться", — наводить слова Неймара прес-служба клубу.

Нагадаємо, на початку цього місяця Неймар заразився коронавірусом.