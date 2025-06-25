Нова угода розрахована до кінця 2025 року.
Неймар, Getty Images
25 червня 2025, 11:37
Сантос на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з нападником Неймаром.
Нова угода з 33-річним бразильцем розрахована до кінця 2025 року з можливістю продовження ще на один рік.
Нагадаємо, вихованець Сантоса повернувся до клубу взимку цього року у якості вільного агента, залишивши Аль-Хіляль.
Нинішнього сезону Неймар провів 12 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.
Додамо, що на початку цього місяця Неймар заразився коронавірусом.