Бразилия

Нова угода розрахована до кінця 2025 року.

Сантос на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з нападником Неймаром.

Нова угода з 33-річним бразильцем розрахована до кінця 2025 року з можливістю продовження ще на один рік.

Нагадаємо, вихованець Сантоса повернувся до клубу взимку цього року у якості вільного агента, залишивши Аль-Хіляль.

Нинішнього сезону Неймар провів 12 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Додамо, що на початку цього місяця Неймар заразився коронавірусом.