Клуб не витримав результатів під керівництвом Кайшиньї, призначивши нового виконувача обов'язків головного тренера.
Педру Кайшинья, Getty Images
15 квітня 2025, 15:32
Бразильський клуб Сантос, за який виступає Неймар, оголосив про звільнення головного тренера Педро Кайшинью після трьох турів чемпіонату Бразилії.
У пресрелізі клубу повідомляється, що Кайшинья очолив команду лише в взимку 2025 року, але за перші три матчі кампанії Сантос зазнав двох поразок: від Флуміненсе та Васку да Гами, а також зіграв внічию з Баєю.
Новим виконувачем обов'язків головного тренера став Сезар Сампайо.
Нагадаємо, Неймар уперше після від'їзду до Барселони в 2013 році провів матч у чемпіонаті Бразилії.