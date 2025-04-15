Бразильський клуб Сантос, за який виступає Неймар, оголосив про звільнення головного тренера Педро Кайшинью після трьох турів чемпіонату Бразилії.

У пресрелізі клубу повідомляється, що Кайшинья очолив команду лише в взимку 2025 року, але за перші три матчі кампанії Сантос зазнав двох поразок: від Флуміненсе та Васку да Гами, а також зіграв внічию з Баєю.

Новим виконувачем обов'язків головного тренера став Сезар Сампайо.

Нагадаємо, Неймар уперше після від'їзду до Барселони в 2013 році провів матч у чемпіонаті Бразилії.