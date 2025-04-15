Бразилия

Клуб не витримав результатів під керівництвом Кайшиньї, призначивши нового виконувача обов'язків головного тренера.

Бразильський клуб Сантос, за який виступає Неймар, оголосив про звільнення головного тренера Педро Кайшинью після трьох турів чемпіонату Бразилії.

У пресрелізі клубу повідомляється, що Кайшинья очолив команду лише в взимку 2025 року, але за перші три матчі кампанії Сантос зазнав двох поразок: від Флуміненсе та Васку да Гами, а також зіграв внічию з Баєю.

Новим виконувачем обов'язків головного тренера став Сезар Сампайо.

Нагадаємо, Неймар уперше після від'їзду до Барселони в 2013 році провів матч у чемпіонаті Бразилії.