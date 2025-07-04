Бразилия

33-річний футболіст повернувся на батьківщину.

Атакуючий півзахисник Філіпе Коутінью остаточно покинув Астон Віллу. Клуб з Бірмінгема на своєму офіційному сайті написав про те, що 33-річний бразилець переходить у Васку да Гама.

З літа минулого року за цю команду Коутінью грав на правах оренди, а тепер сторони домовилися про повноцінний трансфер. Сума угоди не розголошується.

Астон Вілла подякувала Філіппе Коутінью за виступи і побажала всього найкращого в майбутньому.

За бірмінгемську команду бразилець провів 43 офіційні матчі, в яких записав на свій рахунок шість голів і три результативні паси на партнерів.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла підписала Редмонда.