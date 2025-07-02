Перехід відбувся на правах вільного агента.
Зепікено Редмонд, ФК Астон Вілла
02 липня 2025, 15:23
Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Зепікено Редмондом.
Деталі угоди з 19-річним нідерландцем не розголошуються, але відомо, що футболіст дістався "левам" безкоштовно, оскільки 30 червня у нього закінчився контракт із Феєнордом.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода з форвардом розрахована до літа 2029 року.
Минулого сезону Зепікено провів дев'ять матчів за основну команду, в яких забив два голи.