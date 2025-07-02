Англія

Перехід відбувся на правах вільного агента.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Зепікено Редмондом.

Деталі угоди з 19-річним нідерландцем не розголошуються, але відомо, що футболіст дістався "левам" безкоштовно, оскільки 30 червня у нього закінчився контракт із Феєнордом.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода з форвардом розрахована до літа 2029 року.

Минулого сезону Зепікено провів дев'ять матчів за основну команду, в яких забив два голи.