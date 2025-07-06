Бразилия

Переговори з 35-річним італійцем веде Ботафогу.

Ботафогу працює над призначенням Давіде Анчелотті своїм головним тренером, передає журналіст Ніколо Скіра.

Наприкінці червня клуб попрощався з 55-річним Ренату Пайвою. Сталося це після поразки від Палмейраса (0:1) в 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025. Португальський спеціаліст очолював Ботафогу з кінця лютого. Під його керівництвом "чорно-білі" провели 23 матчі.

Стати наступником Пайви може 35-річний син легендарного Карло Анчелотті Давіде. Італійський спеціаліст працював із батьком від початку 2012 року (ПСЖ, Реал Мадрид, Баварія, Наполі, Евертон), нещодавно приєднавшись до нього в тренерському штабі збірної Бразилії.

Досвіду в якості головного тренера Давіде Анчелотті не має. Повідомляється, що Ботафогу запропонував йому розрахований до кінця 2026 року контракт.

Нагадаємо, нещодавно "чорно-білі" відпустили свого талановитого нападника до клубу АПЛ.