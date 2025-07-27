Бразилия

Бразильський гранд може підписати ще одного гравця лондонців після Жоржинью.

Нападник Арсеналу Габріель Жезус опинився у сфері інтересів бразильського Фламенгу. Клуб із Ріо-де-Жанейро розглядає можливість трансферу 28-річного форварда, який наразі відновлюється після серйозної травми — розриву хрестоподібних зв'язок. Очікується, що гравець повернеться на поле ближче до кінця осені.

Цього літа Фламенгу вже підписав одного представника Арсеналу — півзахисника Жоржинью. Тепер клуб має намір посилити атакувальну лінію ще одним гравцем із Премʼєр-ліги, скориставшись ситуацією з травмою та можливою зміною ролі Жезуса у складі лондонців.

Габріель Жезус приєднався до Арсеналу у 2022 році з Манчестер Сіті та відіграв важливу роль у першому сезоні під керівництвом Мікеля Артети, однак постійні пошкодження завадили йому стабільно виходити на поле.

Минулого сезону Жезус провів 27 матчів, у яких забив сім голів та віддав два асисти.