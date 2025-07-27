Англія

Лондонський клуб має чітку позицію щодо майбутнього французького захисника.

Арсенал не планує розлучатися з центральним захисником Вільямом Саліба, навіть якщо отримає за нього пропозицію, що перевищує 100 мільйонів євро. Про це повідомляє іспанське видання AS.

Інтерес до 24-річного француза проявляє мадридський Реал, який звернув увагу на гравця після його виступу у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів. Попри помилку, яка призвела до голу Вінісіуса Жуніора у матчі-відповіді, Саліба залишив позитивне враження своїми діями в обороні.

Арсенал твердо налаштований зберегти гравця у своєму складі. У клубі вважають Саліба ключовою фігурою оборони, і його продаж навіть за рекордну суму не розглядається.

У минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги Саліба провів 35 матчів та відзначився двома голами. Сам Саліба неодноразово заявляв про свою відданість Арсеналу.