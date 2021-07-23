Наставник полтавчан рассказал о первом матче против КуПСа.
ЮРИЙ МАКСИМОВ, ФК ВОРСКЛА ПОЛТАВА
23 июля 2021, 08:55
Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал ничью в поединке против финского КуПСа (2:2) в Лиге конференций.
"Игра была агрессивная, напряженная. Обидно пропускать гол на последней минуте и упускать победу. КуПС хорошо контролировал мяч, комбинационная команд.
Погодные условия одинаковы для обеих команд. Мы не играли на таких полях, поэтому может какой-то минус в этом был", — сказал специалист пресс-службе клуба.
Видео голов и обзор матча КуПС — Ворскла можно смотреть на Fоotball.ua. Ответная игра состоится 29 июля в Полтаве.
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