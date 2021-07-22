Лига конференций

Вашему вниманию видео лучших моментов первого еврокубкового матча Ворсклы в новом сезоне.

Ворскла в поединке второго отборочного раунда Лиги конференций в гостях упустила победу над финским КуПСом. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Счет в матче был открыт уже на шестой минуте, когда форвард финской команды Удо поразил ворота полтавчан результативным дальним ударом. В середине первого тайма команда Юрия Максимова смогла сравнять счет усилиями Ибрагима Кане, который прорвался по левому флангу и пробил с острого угла точно в ворота.

В начале второго тайма Оливье Тилль вывел полтавчан вперед, реализовав пенальти. Уже в компенсированное время арбитром ко второму тайму — на шестой добавленной минуте Диого Томас после суматохи в штрафной украинцев протолкнул мяч в сетку ворот, сравняв счет в матче.

Видео голов и обзор матча:

КуПС — Ворскла 2:2

Голы: Удо, 6, Томас, 90+7 — Кане, 29, Тилль, 55 (пен.)



КуПС: Крейдель — Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Каррильо — Себбан (Рангел, 79), Аджей-Боатенг — Узочукву, Попович, Ниссиля — Удо.



Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Бондаренко — Пердута, Пуцлин (Кравчук, 88), Скляр, Тилль, Якубу — Кане (Челядин, 75) — Степанюк.



Предупреждения: Попович, Себбан, Боатенг — Бондаренко, Скляр.

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