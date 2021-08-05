Лига конференций

Football.ua представляет анонс поединка третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Коваливский Колос начинает свой путь к групповому этапу Лиги конференций, и первым его соперником в третьем квалификационном раунде турнира станет казахстанский Шахтер.

Колос – Шахтер Караганда

Четверг, 4 августа, 21:00. Стадион Колос, Коваливка (Украина). Главный арбитр встречи — Питер Кьярсгаард (Дания). Трансляция на телеканале Футбол 2.

Второй сезон подряд Украину в еврокубках будет представлять коваливский Колос, который выступит в новосозданном турнире от УЕФА — Лиге конференций. Новый сезон УПЛ подопечные Руслана Костышина начали весьма неплохо, однако нельзя сказать, что четыре набранные очка в двух первых турах — какой-то невероятный результат.

В первом матче чемпионата Украины коваливцы сыграли в нулевую ничью с ровненским Вересом, который выиграл в минувшей кампании Первую лигу и только повысился до уровня "элиты" украинского футбола. Учитывая, что Колос отныне старается каждый год претендовать на зону еврокубков, то такой результат справедливо можно считать потерей очков. Во втором же поединке против другого новичка УПЛ, Металлиста 1925, победу удалось одержать лишь благодаря единственному голу Дениса Костышина на 72-й минуте, поэтому, можно предположить, что и в Лиге конференций Колос будет делать ставку в первую очередь на свою оборону.

Что касается карагандинского Шахтера, будущего соперника Колоса в третьем раунде квалификации Лиги конференций, то в чемпионате Казахстана у команды далеко не лучшее положение дел, из-за чего в апреле этого года руководство приняло решение сменить тренерский штаб и пригласить Магомеда Адиева. Поменяло ли это кардинально положение дел Шахтера? Результаты, возможно, и улучшились, но вот 11-е место в турнирной таблице после 19-ти туров (19 набранных очков) никуда не пропало.

Тем не менее, в четвертом раунде квалификации Лиги конференций карагандинский Шахтер сумел по-настоящему удивить. Минимально уступив в гостях румынской Стяуа, подопечные Магомеда Алиева в статусе явных аутсайдеров сумели перевернуть ход противостояния на своем поле в самой концовке встречи и пройти в следующий этап по итогам серии пенальти (2:1 — основное время). Таким образом, Колос должен как минимум сохранять концентрацию и учиться на ошибках Стяуа, если хочет продолжить свой путь в еврокубках.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Руслана Костышина. Так, на победу Колоса предлагается коэффициент 1,67, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 4,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Ориентировочные составы

Колос: Волынец, Ром, Гаврыш, Петров, Сакив, Милько, Богданов, Чурко, Нуриев, Костышин, Ситчинава.

Шахтер Караганда: Шацкий, Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски, Наджарян, Букорац, Митошевич, Свиридов, Шикавка

Комментарии перед матчем

Руслан Костышин, главный тренер Колоса:

"Ждем сложный матч, потому что соперник сложный. Если команда обыграла Стяуа, то это о чем-то говорит. Шахтер — это бойцовская команда, которая очень хорошо играет в единоборства и выигрывает много единоборств. Это будет тяжелое противостояние. Мы изучили по какой схеме они будут играть, но я не буду больше ничего говорить".

Магомед Адиев, главный тренер Шахтера К:

"Ожидаем очень сложную игру, знаем соперника, смотрели, анализировали. Это довольно-таки неплохая команда. Я думаю, соперник попытается использовать свои сильные стороны, мы приложим свои усилия, поэтому будет интересная сложная игра. Есть ощущение, уверенность в том, что наше противостояние в любом случае будет определяющим в Астане".