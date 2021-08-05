Лига конференций

Айдос Таттыбаев высказался о предстоящем матче с Колосом.

Колос начинает свой путь к групповому этапу Лиги конференций, и первым его соперником в третьем квалификационном раунде турнира станет казахстанский Шахтер.

Нападающий казахстанского клуба Айдос Таттыбаев поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Вся команда в боевом настрое ждет этой игры. В прошлой игре в нас никто не верил, что мы дальше пройдем. И в этой игре есть такие разговоры, что дальше будет тяжело. Но это футбол, футбольное поле покажет, кто куда дальше пойдет", — заявил Таттыбаев на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матча Колос — Шахтер Караганда состоится сегодня, 5 августа, в 21:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.