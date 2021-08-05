Лига конференций
05 августа 2021, 22:55
Колос не сумел обыграть Шахтер Караганды
Коллектив Руслана Костышина не воспользовался преимуществом родной арены.
фото ФК Колос Ковалевка
05 августа 2021, 22:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Колос — Шахтер Караганды 0:0
Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Чурко (Ильин, 54), Костышин (Нуриев, 83), Кариока — Лысенко (Ситчинава, 54).
Шахтер Караганды: Шацкий — Габышев (Кыбырай, 66), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски — Рустемович (Наджарян, 82), Букорац, Митошевич (Ламанж, 83) — Омиртаев (Тошев, 65), Шикавка (Таттыбаев, 72).
Предупреждения: Богданов — Граф, Букорац, Атанаскоски, Габышев.
На 76-й минуте был удален Давид Атанаскоски (Шахтер Караганды) (второе предупреждение).