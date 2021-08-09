Лига конференций

Украинскому клубу придется бороться с достаточно крепким коллективом.

Ковалевский Колос, после первого матча третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА против казахстанского Шахтера Караганды (0:0), так и не получил возможности сыграть матч национального первенства против закарпатского Миная из-за перегрузки календаря команды на старте сезона.

Именно по этой причине подопечные Руслана Костышина вынуждены лететь на ответную игру в Казахстан в условиях отсутствия игрового тонуса.

Накануне отъезда, тренерский штаб ковалевского клуба огласил список тех футболистов, которые будут иметь возможность принять участие в игре на Астана Арена.

Голкиперы: Евгений Волынец, Владимир Маханьков, Кирилл Фесюн;

Защитники: Матия Ром, Николай Золотов, Александр Черноморец, Тарас Сакив, Александр Павловец, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Евгений Новак;

Полузащитники: Евгений Задоя, Вадим Милько, Андрей Богданов, Денис Костышин, Альваро Нгамба, Анатолий Нуриев, Диего Кариока, Олег Ильин, Вячеслав Чурко;

Нападающие: Владимир Лысенко, Ника Ситчинава.

Напомним, что соперником победителя пары Колос — Шахтер станет победитель пары Спартак Трнава — Маккаби Тель-Авив, первый матч которой также завершился вничью — 0:0.