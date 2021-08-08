Лига конференций

Колос готов к ответному матчу Лиги конференций против Шахтера из Караганды.

В воскресенье, 8 августа, Колос полностью выполнил запланированную в Украине программу подготовки к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

В понедельник, 9 августа, делегация Колоса в 9:30 вылетит в столицу Казахстана Нур-Султан, где во вторник, 10 августа, на Астана-Арене сыграет против карагандинского Шахтера. Начало матча в 16:55 по киевскому времени.

Все подопечные Руслана Костышина пребывают в боевом настроении и хорошей форме, за исключением Мамаду Данфа, который из-за травмы пропустил и первый матч против Шахтера.

Первый матч третьего квалификационного турнира Лиги конференций состоялся 5 августа в Коваливке и не выявил победителя — 0:0.

Соперником победителя пары Колос — Шахтер станет победитель пары Спартак Трнава — Маккаби Тель-Авив, первый матч которой также завершился вничью — 0:0.