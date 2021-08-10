Лига конференций

Football.ua представляет анонс поединка третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

В рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Конференций коваливский Колос будет противостоять Шахтеру Караганды в Казахстане.

Шахтер Караганды — Колос

Вторник, 10 августа, 16:55. Астана-Арена, Казахстан. Главный арбитр встречи — Хализ Эскахья (Турция). Трансляция на телеканале Футбол 2.

Исход первого матча между Шахтером и Колосом, который проходил в Коваливке, всем хорошо известен — 0:0. Колос имел несколько хороших шансов в первой игре но не сумел их реализовать. Доигрывая концовку игры в большинстве, когда карагандинский клуб преимущественно защищался, Колос создавал, наседал на воротах соперника, но очень важный мяч не влетел. Перед предстоящей игрой команде Руслана Костышина стоит детально проанализировать игру казахстанцев. Команда очень атлетичная, умеет защищаться и переходить в контратаки. На это стоит обратить отдельное внимание, ведь свои моменты украинская команда иметь будет — в этом нет сомнений. Ну и самим нужно грамотно отзащищаться.

Что касается Шахтера, то у Магомеда Адиева очень опытная команда. В его арсенале есть высокие парни, играющие на уровне на втором этаже. Это можно назвать главным козырем соперника Колоса. На выезде Шахтер не пропустил, а дома забивает почти в каждом матче. Но в нескольких турнирах им играть очень сложно, ведь на данный момент турнирное положение в чемпионате критическое — 11 место и 4 очка от зоны вылета. Если Шахтер не пройдет дальше в еврокубках, то, возможно, это поможет им подняться выше в турнирной таблице.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение в предстоящей игре команде Руслана Костышина. На победу Колоса можно поставить с коэффициентом 2,65. На ничью предлагают коэффициент 3,00, а на победу номинальных хозяев — 2,80.

Ориентировочные составы

Шахтер Караганды: Шацкий, Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Ламанж, Наджарян, Букорац, Митошевич, Свиридов, Шикавка.

Колос: Волынец, Ром, Гаврыш, Петров, Сакив, Милько, Богданов, Чурко, Нуриев, Костышин, Ситчинава.

Что говорили перед матчем?

Магомед Адиев, главный тренер Шахтера К:

"Как и перед первым матчем говорил, ожидаем сложный поединок. Колос – непростая команда, которая в первой игре показала, что может создать неприятностей многим командам. Постараемся на своем поле обыграть их, нас устраивает только победа. Постараемся чуть больше поднять игру вверх, но и нельзя забывать о балансе. Есть определенные тактические моменты, которые мы хотим применить в этой игре".

Андрей Богданов, полузащитник Колоса:

"В Астане будет второй тайм противостояния. Первый матч выдался тяжелым. Все решится в Казахстане. Будем настраиваться на тот матч".