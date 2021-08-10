Лига конференций

Наставник Колоса высказался о предстоящем матче против Шахтера К в Лиге конференций.

Колос в гостях ожидает ответный поединок против Шахтера из Караганды в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Главный тренер коваливского клуба Руслан Костышин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Очень долгий день. Еще задержали вылет на 2,5 часа, а лететь еще было приблизительно 6 часов. Сам перелет комфортный".

"Нам нужно было восстановиться после первого матча и оценить свои ошибки. Серия пенальти? Это специально не натренировать. Одно дело тренировка, а другое — в игре. Хочется, чтобы выполнили задачу в основное время. Думаю, игра не поменяется, будет такая же агрессивная игра".

"Постараемся пройти дальше. А то столько лететь, столько сидеть в аэропорту", — заявил Руслан Костышин.

Напомним, матч Шахтер Караганды — Колос состоится во вторник, 10 августа, в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.